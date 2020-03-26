Ukrayna'da Kovid-19 kaynaklı beşinci ölüm - Son Dakika

Ukrayna'da Kovid-19 kaynaklı beşinci ölüm
6 saat önce
Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, vaka sayısı 145'e yükseldi.
Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, vaka sayısı 145'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sumsk bölgesinde, koronavirüs nedeniyle 76 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülkedeki toplam vaka sayısının da 136'dan 145'e yükseldiği belirtildi.
Ukrayna'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 13 Mart'ta gerçekleşmişti.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:30 Kaynak: AA
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