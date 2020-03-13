Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm - Son Dakika
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Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

6 saat önce

Ukrayna'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 71 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm, System.String[]

Ukrayna'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 71 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Jitomir bölgesinde dün Kovid-19 teşhisi konulan kadının yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadığı bildirildi.

Aile bireylerinin karantinaya alındığı kaydedilen 71 yaşındaki kadının ölümüyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

-Ukrayna'ya yabancılara giriş yasağı

Öte yandan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, düzenlediği basın toplantısında, alınan karar gereği iki gün sonra yabancı vatandaşlar için iki hafta süreyle Ukrayna sınırlarının kapatılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Ukrayna, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:26 Kaynak: AA
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