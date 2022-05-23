Ukrayna'da kripto krizi yaşanıyor: Savaştan sonra para kalmadı - Son Dakika
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Ukrayna'da kripto krizi yaşanıyor: Savaştan sonra para kalmadı

23.05.2022 10:36
Ukrayna'da kripto krizi yaşanıyor: Savaştan sonra para kalmadı

Kripto para çöküşü Ukrayna'yı zorlamaya başladı. Bazı yatırımcılar, neredeyse tüm parasını kaybetmiş durumda.

Rusya tarafından Ukrayna'ya başlatılan işgalden sonra, yüzlerce Ukraynalı vatandaş kripto para satın almaya başladı. Ancak son haftalarda kripto dünyasında yaşanan çöküş, Ukraynalıların daha da fakirleşmesine yol açtı.

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Guardian'da yer alan habere göre Kiev'de yaşayan Yuri Popovich isimli bir vatandaşın neredeyse tüm birikimi yok oldu. Savaşın başlamasıyla birlikte tüm parasını TerraUSD isimli stablecoin'e çeviren yatırımcı, neredeyse 10 bin dolar zararda olduğunu söyledi.

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Rusya'nın işgali sonrasında parasını nakit olarak tutmak istemediğini söyleyen Yuri Popovich, kriptolara yönelmenin doğru olacağını düşündü. "Paraları banknot şeklinde saklamak imkansız ve güvensizdi" diyen Ukraynalı adam, stablecoin alarak riske girmek istemedi.

Ukrayna'da kripto krizi yaşanıyor: Savaştan sonra para kalmadı

Bilmeyenler için stablecoin, diğer kripto paralar gibi herhangi bir yatırım riski barındırmıyor. Algoritmik olarak ABD Dolarına endekslenen "Terra", "tether" ve "USD coin" gibi stabilcoinler, kripto dünyasında alım-satım yaparken referans olarak tercih ediliyor.

Ancak geçtiğimiz haftadan bu yana Terra ağında yaşanan kriz, tüm kripto para borsasından neredeyse 1 trilyon doların silinmesine yol açtı. Yaklaşık 1 ay önce 100 dolar olan LUNA, günümüzde ise 0.00024 dolar gibi bir değerde seyrediyor.

Kripto paralardaki çöküşle ilgili Guardian'a konuşan Ukraynalı yatırımcı şunları söyledi:

"Normal bir şekilde uyumayı bıraktım, 4 kilo verdim. Sık sık başım ağrıyor ve endişeleniyorum. Eşim hala bu kaybı bilmiyor. Ona nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum."

Ukrayna'da kripto krizi yaşanıyor: Savaştan sonra para kalmadı

Yuri Popovich ne kadar para kaybettiğini söylemese de, 10 bin dolarlık yatırımının 500 dolardan daha az değerde olduğunu belirtti. Yatırımcı ayrıca hem eşinin hem de kendi sağlığından endişe duyduğunu aktardı.

Siz Ukrayna halkını etkileyen kripto para krizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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