Ukrayna'da küçük çocuk enkaz altından çıkarıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da küçük çocuk enkaz altından çıkarıldı

19.03.2022 15:28
Ukrayna'da küçük çocuk enkaz altından çıkarıldı

Ukrayna'da, Rus ordusunun bombardımanı altında kalan bir çocuk enkaz altından çıkarıldı.

Ukrayna'da, Rus ordusunun bombardımanı altında kalan bir çocuk enkaz altından çıkarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Askeri noktaların yanı sıra sivil alanları da hedef alan Rus bombardımanları nedeniyle enkaza dönen bir yapının altından küçük bir çocuk çıkarıldı. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin acil müdahale ettiği çocuğa oksijen maskesi takılarak, kalp mesajı yapıldığı görüldü. Hayata tutunmaya çalışan küçük çocuğun sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. - KİEV

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Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler Rus askerler böyle görüntülendi: Ukraynalıların terk ettikleri evlerinde bulduklarını yiyorlar, dans edip eğleniyorlar Rus askerler böyle görüntülendi: Ukraynalıların terk ettikleri evlerinde bulduklarını yiyorlar, dans edip eğleniyorlar

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da küçük çocuk enkaz altından çıkarıldı - Son Dakika


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