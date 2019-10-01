Ukrayna'da kumarhanelere yeşil ışık

Ukrayna'da kumarhanelerin yeniden yasallaştırılmasını öngören tasarı Bakanlar Kurulu'nda onaylandı. Öneri, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den gelmişti.

Ukrayna'da hükümet, kumarhanelerin yeniden yasal hale getirilmesi için harekete geçti. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin teklifinin ardından hazırlanılan ve Bakanlar Kurulu'nda onaylanan yasa tasarısı, kumarhanelerin yalnızca otellerin içinde açılmasına izin verilmesini öngörüyor.

Tasarıda, kumarhane lisanslarının sınırlı sayıda ve elektronik müzayede yoluyla verilmesi teklif ediliyor. Tasarı nihai olarak onaylanırsa, kumarhaneler 5 yıldızlı otellerde açılabilecek. En az 3 yıldızı olan otellerde ise kumar otomatları yerleştirilmesine izin verilecek.

Ukrayna'da kumarhaneler 2009 yılında yasaklanmıştı.