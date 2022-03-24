UKRAYNA'DA MAHSUR KALAN ANASTASİİA, EDREMİT'TEKİ AİLESİNE KAVUŞTU -2 - Son Dakika
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UKRAYNA'DA MAHSUR KALAN ANASTASİİA, EDREMİT'TEKİ AİLESİNE KAVUŞTU -2

24.03.2022 23:04

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde ailesiyle birlikte yaşarken, ocak ayı sonunda okul hayatına, Ukrayna'daki hasta anneannesi Svitlana Gütsaliük'ün (62) yanında devam etmek için giden Anastasiia Hutsaliuk (15), savaş başlayınca burada mahsur kaldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde ailesiyle birlikte yaşarken, ocak ayı sonunda okul hayatına, Ukrayna'daki hasta anneannesi Svitlana Gütsaliük'ün (62) yanında devam etmek için giden Anastasiia Hutsaliuk (15), savaş başlayınca burada mahsur kaldı. Ailenin yardım çağrısı üzerine Dışişleri Bakanlığı girişimiyle Edremit'teki ailesine kavuşan Anastasiia Hutsaliuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ukrayna'ya işçi olarak giden Semih İç, 2009 yılında 2 çocuk annesi Ukraynalı Alla İç (38) ile tanıştı. 2010 yılında da Türkiye'de evlendiler. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde yaşayan çiftin bir çocuğu oldu. Türkiye'de oturma izni alan Alla İç, kızı Anastasiia Hutsaliuk için de oturma izni aldı. Hutsaliuk, Türkiye'de okul hayatına devam ederken, Ukrayna'nın Vinnissa kentine bağlı Gaysin ilçesi Mikhaylovka köyünde yaşayan anneannesi Svitlana Gütsaliük'ün (62) felç geçirmesi nedeniyle Ukrayna'da okumaya karar verdi. Savaşın başlamasının ardından Hutsaliuk, Türkiye'ye geri dönmek istese de mahsur kaldı. Aile, Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım talep etti. 30 saatlik yolculuk ile Romanya üzerinde Türkiye'ye gelen Anastasiia Hutsaliuk, Edremit'teki ailesine kavuştu.

'BÜYÜK PANİK YAŞADIK'

Anneannesinden savaşın çıktığını duyunca büyük panik yaşadığını söyleyen Anastasiia Hutsaliuk, "Anneannemin haber vermesiyle hemen üç beş şey yanıma alarak sığınağa gitmek için hazırlandım. Sürekli annemle irtibat halindeydim. Annem de sesini yetkililere duyurmuş. Vinnıtsya'da lojistik işi yapan Ayhan Bey yardımcı oldu. Geldiler, beni arabayla aldılar. Yemek yedik, daha sonra oradaki bir yurda beni yerleştirdiler. Yurtta kaldıktan sonra oradan bir otobüsle Romanya'ya, oradan da Bulgaristan'a sonra Türkiye'ye geldik. Çok şükür ailemin yanındayım şimdi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Anneannem orada kaldı, gelmek istemedi. Anneannem, 'Ben yaşadım yaşayacağımı sen kendini kurtar" dedi.

Anastasiia Hutsaliuk'un babası Semih İç ise "Devletimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Balıkesir Milletvekili Sayın Mustafa Canbey'e kızımızı bize kavuşturduğu için çok teşekkürler" diye konuştu.

Anne Alla İç, kızını yarı yıl tatilinde Ukranya'ya yolladıklarını ve eğitimine burada devam edecekken, savaşın başlaması üzerine Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi. Alla İç, "Orada savaş çıkınca gözlerimize gece gündüz uyku girmedi. Benim ailemin hepsi orada, kızım da orada idi. Çok zor günler yaşadık. Çok kötü bir duygu yaşadık, sürekli telefonlaştık. Oradaki ağabeyim ailesini toplayıp sınıra gitmiş. Ancak annemi ve kızımı orada yalnız bırakmış. O zaman ne yapacağımı şaşırdım. Her yere müracaat ettim kızımı kurtarsınlar diye. Birkaç gün sonra kızıma kavuştum. Bu süreçte bize destek olan başta Cumhurbaşkanımıza ve tüm Türk yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

OKULUNA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Anastasiia Hutsalıuk'un okuluna kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Okul Müdürü Ercan Erman ise "Öğrencimiz 9'uncu sınıfa gidiyor. Ara dönem tatilinde Ukranya'ya gitti. Fakat orada yaşanan talihsiz bir olaydan kaldı. Kavuştuğumuzdan dolayı çok memnun olduk. Onu bize kavuşturan Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de telefonla arayarak Anastasiia Hutsaliuk ile görüntülü sohbet etti. Anastasiia Hutsaliuk, Milletvekili Canbey aracılığıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. (DHA)

UKRAYNA'DA MAHSUR KALAN ANASTASİİA, EDREMİT'TEKİ AİLESİNE KAVUŞTU -2
UKRAYNA'DA MAHSUR KALAN ANASTASİİA, EDREMİT'TEKİ AİLESİNE KAVUŞTU -2
UKRAYNA'DA MAHSUR KALAN ANASTASİİA, EDREMİT'TEKİ AİLESİNE KAVUŞTU -2

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: UKRAYNA'DA MAHSUR KALAN ANASTASİİA, EDREMİT'TEKİ AİLESİNE KAVUŞTU -2 - Son Dakika
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