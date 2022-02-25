Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı iş insanları tahliye ediliyor - Son Dakika
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Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı iş insanları tahliye ediliyor

25.02.2022 19:13
Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı iş insanları tahliye ediliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonucu iş için gittiği Kiev'de mahsur kalan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve beraberindeki iki kişi Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin tahsis ettiği otobüsle Romanya'ya götürülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonucu iş için gittiği Kiev'de mahsur kalan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve beraberindeki iki kişi Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin tahsis ettiği otobüsle Romanya'ya götürülüyor.

AA muhabirinin telefonla ulaştığı Kuş, geçen salı günü iş için Ukrayna'ya geldiğini söyledi.

Perşembe günü dönüş yapmayı planladıklarını ancak Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonucu ülkede mahsur kaldıklarını belirten Kuş, "Büyükelçiliğimiz aracılığıyla şu anda tahliye oluyoruz. Romanya'ya doğru yola çıktık. Şu anda herhangi bir problem yok. Salı günü gelmiştik, perşembe dönecektik ancak uçuşlar durduruldu. Büyükelçilik tarafından tahsis edilen otobüsle Romanya'ya geçiyoruz. Oradan da Türkiye'ye geleceğiz inşallah." diye konuştu.

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Ukrayna, Türkiye, Romanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı iş insanları tahliye ediliyor - Son Dakika


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