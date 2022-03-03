Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu - Son Dakika
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Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu

03.03.2022 19:53
Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu

EDİRNE'de yaşayan Kutsal Bora (29), ailesini ziyarete gittiği Ukrayna'da mahsur kalan eşi Snızhana Bora (28) ve kızı Ofelya Bora'ya, bir hafta sonra kavuştu.

EDİRNE'de yaşayan Kutsal Bora (29), ailesini ziyarete gittiği Ukrayna'da mahsur kalan eşi Snızhana Bora (28) ve kızı Ofelya Bora'ya, bir hafta sonra kavuştu. Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki karşılama sırasında duygusul anlar yaşanırken, Bora çifti kucaklarında çocukları ile birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Snızhana Bora, korku dolu günler yaşadığını belirterek, " Rusya'nın saldırılarında siviller ölüyor. Bizi niye öldürüyorlar anlamıyorum. Kadın, çocuk ve erkekler ölüyor." diye konuştu.

Edirne'de reklam sektöründe çalışan Kutsal Bora, eşi Ukrayna asıllı eşi Snizhana Bora ve kızı Ofelya Bora'yı 2 ay önce ailelerini görmeleri için Ukrayna'ya gönderdi. Başkent Kiev ve Lviv arasında bulunan Hmelnitzki şehrinde ailesiyle hasret giden Snizhana Bora, 24 Şubat'a dönüş bileti aldı. Ancak bu tarihte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu ülkenin hava sahasına kapatılması nedeniyle mahsur kaldı. Snizhana Bora hemen Edirne'deki eşini arayıp mahsur kaldıklarını söyledi. Bunun üzerine Kutsal Bora, yaklaşık bir haftadır savaş nedeniyle mahsur kalan eşi Snizhana'yı Edirne'ye getirmek için girişimlere başladı. Bora, Türkiye'ye gelen bir tur otobüsüyle eşi ve kızının Edirne'ye getirilmesini sağladı.

KAPIKULE'DE HASRET SONA ERDİKapıkule Sınır Kapısı'nda eşi ve çocuğuna kavuşan Kutsal Bora, onlara sarılarak hasret giderdi. Kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Bora,  "Aileme kavuştuğum için çok mutluyum. Gerçekten çok zor bir durum. Orada binlerce Türk hala bekliyor. Herkesin bir an önce ailesine kavuşmasını diliyorum. Aynı şekilde savaşın bitmesini de diliyorum. Kendi imkanlarımızla ailemizi tahliye ettik. Aileme kavuştum eve gidip hasret gidereceğiz" dedi.'BABAM SAVAŞA KATILDI'

Eşine kavuştuğu için mutlu olduğunu ancak babasının ve annesinin orada olmasından dolayı kalbinin yarısının orda kaldığını söyledi. Ülkesinin özgürlük mücadelesi verdiğini belirten Snizhana Bora, "Annem ve babam orduya hizmet veriyor. Babam cephede annem askerlerin tedavisini yapıyor. Kalbimin yarısı orada onlarla. Rusya'nın saldırılarında siviller ölüyor. Bizi niye öldürüyorlar anlamıyorum. Her yere saldırdılar. Kadın, çocuk ve erkekler ölüyor. Biz ülkemiz için ölmeyi göze aldık ve Ukrayna kazanacak, Rusya kaybedecek" diye konuştu.


Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu
Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu
Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu
Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu
Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu
Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu
Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu
Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu
Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu
Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu
Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu
Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu
Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu
Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu
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Bora Füzesi, Ukrayna, Ofelya, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızına Kapıkule'de kavuştu - Son Dakika


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