UKRAYNA'DA MAHSUR KALAN TIR ŞOFÖRLERİ DÖNMEYİ BEKLİYOR - Son Dakika
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UKRAYNA'DA MAHSUR KALAN TIR ŞOFÖRLERİ DÖNMEYİ BEKLİYOR

27.02.2022 10:22

RUSYA'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Odessa şehrinde kalan Türk TIR şoförleri ülkeye dönmek istiyor.

RUSYA'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Odessa şehrinde kalan Türk TIR şoförleri ülkeye dönmek istiyor. Çorumlu TIR şoförleri firmalarına gönderdikleri görüntülü mesajlarla yaşadıklarını anlattı, yardım istedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası uluslararası taşımacılık yapan Türk TIR şoförleri Odessa şehrinde kaldı. Kentten çıkamayan şoförler, güvenli bir alanda bekleyişlerini sürdürüyor. Savaş uçaklarının uçuş yaptığı kentte bombaların patladığı sırada bazı şoförler ise TIR'ların altına girerek korunmaya çalışıyor. Çorumlu Türk şoförleri firmalarına gönderdikleri görüntülü mesajlarla yaşadıklarını anlatarak yardım istedi.

Odessa şehrinde bekleyen Çorumlu TIR şoförü Yusuf Sezen, 250 dolayında şoförle mahsur kaldıklarını belirterek, Can güvenliğimiz yok. Yiyecek içecek sorunu da yaşıyoruz. Uçaklar kenti bombalıyor. Burada güvende değiliz. Bir an önce ülkeye dönmek istiyoruz dedi.

UKRAYNA'DA MAHSUR KALAN TIR ŞOFÖRLERİ DÖNMEYİ BEKLİYOR
UKRAYNA'DA MAHSUR KALAN TIR ŞOFÖRLERİ DÖNMEYİ BEKLİYOR
UKRAYNA'DA MAHSUR KALAN TIR ŞOFÖRLERİ DÖNMEYİ BEKLİYOR

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Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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