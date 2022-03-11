Ukrayna'da mahsur kalan tırlardaki sebzeleri savaş mağdurlarına dağıttırdı - Son Dakika
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Ukrayna'da mahsur kalan tırlardaki sebzeleri savaş mağdurlarına dağıttırdı

11.03.2022 11:44
Ukrayna'da mahsur kalan tırlardaki sebzeleri savaş mağdurlarına dağıttırdı

Antalya'da sebze ve meyve ihracatı yapan tüccar İlker Erdoğan, Rusya'nın saldırısı üzerine Ukrayna'da mahsur kalan tırlardaki yaş sebzeleri, yurtlardaki çocuklara ve savaş mağduru halka dağıttırdı.

Antalya'da sebze ve meyve ihracatı yapan tüccar İlker Erdoğan, Rusya'nın saldırısı üzerine Ukrayna'da mahsur kalan tırlardaki yaş sebzeleri, yurtlardaki çocuklara ve savaş mağduru halka dağıttırdı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açtığı sırada Kiev'de bulunan Erdoğan, zorlu şartlarda Türkiye'ye dönüş yapabildi.

Ukrayna'ya gönderdiği salatalık ve domates dolu 3 tırı ülkeden çıkaramayan Erdoğan, Ukrayna'nın Uman Valisiyle bağlantı kurarak araçlardaki ürünleri kamyonlara yükletip yurtlardaki çocuklara ve savaş mağduru halka gönderilmesini sağladı.

Erdoğan'ın tırlarındaki domates ve salatalıkların kamyonlara yüklenip dağıtılması, orada bulunan çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İlker Erdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den Ukrayna'ya ciddi miktarda ihracat yaptıklarını söyledi.

Saldırılar başladığında Kiev'de olduğunu anlatan Erdoğan, "Herkes can derdine düştü. Biz de kendimizi kurtarmaya çalıştık, tırlarımızı orada bırakmak zorunda kaldık. Türkiye'ye 3 günde dönebildim." dedi.

Ukrayna'da kalan ürünleri Türkiye adına halka dağıttı

Erdoğan, oradaki insanların yaşam koşullarının zorlaştığını ve ürünlerini dağıtmaya karar verdiğini ifade etti.

Ukrayna'daki çalışanının yardımıyla Uman Valisiyle iletişime geçtiklerini aktaran Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Savaş başladığında 3 tırımız orada kaldı ve biz de tırlarımızdaki ürünleri depolara boşalttık. Uman, Mikolayiv ve Kiev gibi şehirlerde mallarımızı vatandaşlara dağıttık. Biz orada mallarımızı savaştaki halka hibe olarak dağıttık ve bunu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devleti adına yaptık. Oradaki halk bu durumdan çok memnun oldu. Ama bizim de yardıma ihtiyacımız var, acil bir desteğe ihtiyaç duyuyoruz."

Erdoğan, orada mahsur kalan tırları 3 gün önce Türkiye'ye getirmeyi başardıklarını ama maddi olarak büyük zarara uğradıklarını belirtti.

Ukrayna'ya ihracat yapanlar olarak devletten yardım beklediklerini kaydeden Erdoğan, "Ukrayna'da çok fazla paramız kaldı. İhracatçı para ödeyemezse bu durum halci ve çiftçiyi etkileyecek. Biz şu anda mağdur durumdayız. Bizimle beraber bu zincirin diğer parçaları da mağdur olacak. Devletimizden acil yardım bekliyoruz. En azından son 15 gün içinde giden faturalı mallarımızın paraları bize ödenebilir." diye konuştu.

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Türkiye, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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