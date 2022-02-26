Son dakika haberi | Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencilerden silah ve bomba sesleri altında yardım çağrısı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencilerden silah ve bomba sesleri altında yardım çağrısı

26.02.2022 20:59

Son dakika gündem haberi: Ukrayna'da bulunan 3 Türk üniversite öğrencisi silah sesleri altında bir video kaydı alarak, bir an önce tahliye edilmelerini istedi.

Ukrayna'da bulunan 3 Türk üniversite öğrencisi silah sesleri altında bir video kaydı alarak, bir an önce tahliye edilmelerini istedi. Öte yandan öğrencilerin yaşadıkları bölgede kendilerine doğru gelen tehlikeden soluk soluğa kaçma anları, Rus tankının ilerlemesi ve bazı hedeflerin vurulması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya 2 gün önce başlattığı operasyon devam ediyor. Ukrayna'nın Kharkiv Şehri Heroiv Pratsi Bölgesi'nde mahsur kalan 3 öğrenci yardım çağrısında bulundu. Ukrayna'ya Antalya ve Manisa'dan giden Politeknik Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencisi Merve Buse Develi, Medikal Üniversitesi Diş Hekimi Öğrencisi Ezgi Türkoğlu ve Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Enes çektikleri video ile ülkeden tahliye edilmelerini istedi.

"HERHANGİ BİR TAHLİYE DURUMUNDAN HABERDAR OLAMAZSAK DİYE ÇOK KORKUYORUZ"

Yetkililere seslenen Merve Buse Develi, "Dün öğlen bize yurtlarımızı boşalttırdılar. Yurdumuz askeri üsse çok yakındı. Savaş uçaklarını gördük. Biz arkadaşlarımızın evlerine sığınmak zorunda kaldık. Elimizden geldiğince konsolosluk ile iletişim kurmaya çalışıyoruz. Fakat iletişim ağımız kesiliyor. İnternet çekmiyor. Herhangi bir tahliye durumundan haberdar olamazsak diye çok korkuyoruz. Ailelerimiz çok endişeli. Erzaklarımız tükendi. Marketler boşaldı. Sular tükendi. Ekmek yok, su yok. Hepimiz çok korkuyoruz. Acil durumda nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Umarım en kısa sürede buradan tahliye ediliriz" ifadelerini kullandı.

"VARDİYALI BİR ŞEKİLDE UYUYORUZ"

Ezgi Türkoğlu ise, "Sığındığımız evlerde patlama sesleri bizi çok ürkütüyor. Toplu şekilde yaşıyoruz. Vardiyalı bir şekilde uyuyoruz. Psikolojik olarak iyi değiliz. Tahliye araçları geliyor yeterli olup olmadığını bilmiyorum. En kısa sürede umarım buradan çıkarız. Sesler dibimizde yankılanıyor. Artık uyuyamıyoruz. Umarım en kısa sürede bu ülkeden çıkarız. Uyurken sıçrıyoruz" dedi.

"PATLAMALAR YENİDEN BAŞLADI"

Muhammed Enes ise konuşmasına şu sözlere yer verdi: "Patlama sesleri geliyor. Bu durum bizi tedirgin ediyor. Patlamalar yeniden başladı. Elektrikler kesildi. Hükümetimiz ve konsolosluğumuz gerekli çalışmaları yapıyordur bundan şüphemiz yok. Bir an önce tahliye edilmek istiyoruz."

(İHA)

Son dakika haberi | Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencilerden silah ve bomba sesleri altında yardım çağrısı
Son dakika haberi | Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencilerden silah ve bomba sesleri altında yardım çağrısı
Son dakika haberi | Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencilerden silah ve bomba sesleri altında yardım çağrısı
Son dakika haberi | Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencilerden silah ve bomba sesleri altında yardım çağrısı
Son dakika haberi | Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencilerden silah ve bomba sesleri altında yardım çağrısı
Son dakika haberi | Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencilerden silah ve bomba sesleri altında yardım çağrısı
Son dakika haberi | Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencilerden silah ve bomba sesleri altında yardım çağrısı
Son dakika haberi | Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencilerden silah ve bomba sesleri altında yardım çağrısı
Son dakika haberi | Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencilerden silah ve bomba sesleri altında yardım çağrısı
Son dakika haberi | Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencilerden silah ve bomba sesleri altında yardım çağrısı
Son dakika haberi | Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencilerden silah ve bomba sesleri altında yardım çağrısı

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Üniversite, Ukrayna, Silah, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencilerden silah ve bomba sesleri altında yardım çağrısı - Son Dakika


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