Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları tahliye uçuşu ile yurda getirildi - Son Dakika

Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları düzenlenen tahliye uçuşu ile Romanya üzerinden Türkiye'ye getirildi.

Rusya'nın harekat düzenlediği Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının hava yolu ile ilk tahliyesi bugün gerçekleştirildi. Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'dan kaçarak tren ve karayolu ile Romanya'ya giden 164 kişi tahliye seferiyle İstanbul'a getirildi.

"BOMBALAMAYI GÖK GÜRÜLTÜSÜ SANDIK"

Ukrayna'dan ailesiyle birlikte karayolu ile Romanya'ya geçen, Kıvanç Çebi, "Ukrayna'nın Harkiv kentinde bir inşaat firmasında çalışıyorum. Saldırının olduğu ilk gün uyandık sabaha karşı. Şehrin çevresi bombalanıyordu, şiddetli bir şekilde. En başta önce gök gürültüsü sandım. Biraz dinledim, gök gürültüsü olmadığını anladım. Daha sonra eşimi kaldırdım. Diğer arkadaşlarla haberleştik. Internet ve elektrik vardı. Sıkıntı yoktu. Ondan sonra bizim merkez ofisimiz var. Orada toplandık aşağı yukarı 9-10 arkadaş. Sezon kapalı olduğu için diğer arkadaşlarımız Türkiye'de izindeydi. Harkiv'e bir saatlik mesafede şantiyemizin olduğu bölge var. Oraya geçtik. Oradan daha güvenli olacağını düşündük. Orada toplandık. Bir gün orada kaldık. İstanbul merkezden gelen direktifleri bekledik. Akabinde şantiye kapattık" dedi.

"MİLYONLUK EKİPMANI ORADA BIRAKTIK"

Ukrayna'da yol yaptıklarını söyleyen Çebi, "Milyonluk ekipmanı bıraktık. Yol yapıyoruz orada. Sonrasında karar verdik yani. Zor bir karar oldu. Kalalım mı, gidelim mi? Yollar ne durumda bilemiyorsunuz. Çünkü bayağı sivil görünümlü Rus askeri yollarda, tenha yerlerde, ormanlık yollarda. Ondan sonra İstanbul'dan bize çıkın dediler. Şirket araçlarımız vardı sekiz tane onlarla yola çıktık. Daha önce oralarda inşaatta çalışmış bir arkadaşımız vardı. Bize bir Google'dan harita çıkardı. Yani bayağı kötü yollardan gittik. Zelenzky sivil halka çağrıda bulunmuştu. Yerel direniş ekipleri vardı. Onların bariyerleriyle karşılaştık. Birkaç ufak daha tehlike atlattık. Yanımızda veya arkamızda işte bu güvenlik noktalarına yaklaşık. Geri dönen veya kararsız kalanlara yanımızda ateş ettiler. Biz daha çok Moldovya tarafında küçük bir kapı bulduk. Oradan geçtik 5 saatte aşağı yukarı. Moldova'ya geçtik. Oradan otellerde yer yok. Otellerde, hiçbir yerde Moldova'da yer yok. Oradan üç saat daha göze aldık. Romanya'nın Yaş kentine indik. Orada da altı saat kaldık. Orada da otel bulamadık. Yani gece üç buçukta Yaş şehrine indik. Sabaha karşı otel bulduk. Saat 12'den sonra. Ertesi gün yattık biraz işte. Moldova Hava sahası uçuşa kapalı olduğu için uçak kullanamadık. Mecbur Romanya'ya Bükreş'e kadar indik. Bükreş'ten bizi tahliye ettiler. Memlekete geldik" dedi.

"YANIMIZA HİÇBİR ŞEY ALAMADIK"

Bombalama esnasında şehrin etrafında alev topları olduğunu gördüklerini söyleyen Çebi, "Bombardımandan çok korktuk yani. Bizim kaldığımız yer on beşinci kat. Yani çok net görünüyor şehrin etrafında alev topları. Hiçbir şey alamadık. Eşyamız, değerli eşyalarımız, saatlerimiz orada kaldı. Kimse bir şey alamadı. Yani ilk neyi yakaladıysak işte çocuğun malzemelerini. Ondan sonra arabalarımıza tıktık. Böyle hemen yola çıktık. Ama iyi yani bizden sonra bizim geçtiğimiz yerlerde veya işte bizim arkamızdan gelen arkadaşlar sorunlarla karşılaşmışlar. Bizden sonra Rus askerini görüp geri dönenler olmuş." dedi.

3 Günde 10 saatten fazla uyumadıklarını söyleyen Cengizhan Becerik, "Kharkiv'de bir Türk inşaat firmasında çalışıyoruz. 24'ü gecesi bombardıman sesleriyle uyandık. Ofiste toplanıp ne yapacağımıza karar vermeye çalıştık. Sonra hareket ettik. Ülkenin en doğusundan en batısına oradan da Moldova üzerinden Romanya'ya geçtik. Yolculuk 2,5 gün sürdü. Yolda çok kontrol noktası vardı. Bazı noktalarda gece karanlığında ellerinde silah olanlar bizlere soru sorup durdular. Ama biz bir sorun yaşamadık. Ülkemize geldiğimiz için rahatladık. 3 gündür 10 saatten fazla uyumadık. Sağ salim geldiğimiz için mutluyuz. Bükreş'te konaklayan arkadaşlarımız da yarın yola çıkacaklar.

(Tuncer Cengiz/ İHA)