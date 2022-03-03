Ukrayna'da mahsur olduğunu DHA duyurdu, yetkililer harekete geçti - Son Dakika
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Ukrayna'da mahsur olduğunu DHA duyurdu, yetkililer harekete geçti

03.03.2022 12:41
Ukrayna'da mahsur olduğunu DHA duyurdu, yetkililer harekete geçti

RUSYA'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'nın Zaporijya şehrinde, eşi ve çocuğuyla mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, Türk Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin kendileriyle irtibata geçtiğini belirterek.

RUSYA'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'nın Zaporijya şehrinde, eşi ve çocuğuyla mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, Türk Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin kendileriyle irtibata geçtiğini belirterek. "Bizlere ulaşmak için gece gündüz çalıştıklarını söylediler" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatta 8'inci güne girilirken, Zaporijya şehrinde mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, eşi Anastasia Tekin ve 2 yaşındaki oğlu Cihangir Tekin ile tahliyelerini bekliyor. Eşiyle beraber Ukraynalı askerler için yemek yapan ve bu yardımları zaman zaman cepheye de götüren Tekin, DHA aracılığıyla yetkililere seslenerek, kurtarılmayı beklediklerini söyledi. Tekin'in yardım talebi kayıtsız kalmadı. Dün, Türk Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun kendisiyle iletişime geçtiklerini söyleyen Tekin, "Yine ağır bir gece geçirdik. Bombardıman sabaha kadar devam etti. Hem psikolojik hem de sağlık açısından da bitmiş durumdayız. Sığınaklar çok havasız olmaya başladı. Ancak içimize bir umut doğdu. Dün, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun danışmanından telefon aldım. Kendisi bizlere ulaşmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Ardından Kızılay'dan, AK Parti ve CHP'den yetkililer de bana ulaştılar. Kızılay yetkilileri, bulunduğumuz noktaya 4 saat uzaklıkta olduklarını ancak bölgenin tehlikeli olmasından dolayı geçişlerine izin verilmediğini söyledi" diye konuştu.

'MONTUMU ÇOCUĞUMA GİYDİRİYORUM'Şartların her geçen dakika zorlaştığının altını çizen Tekin, "Yorgun ve bitkin haldeyiz, açız. İvedi bir şekilde yardıma ihtiyacımız var. Marketler kapalı. Üzerimizde dolar var ve bozduracak yer bulamıyoruz. Bebek bezimiz ve mamamız kalmadı. İçme suyumuz tükenmek üzere. Zaporijya'da şu an hava eksi 2 derece ancak üzerimde montum yok. Çünkü, montumu çocuğuma giydirmek zorundaydım. Dayanacak gücümü kalmadı. Maddi ve manevi olarak tükenmiş durumdayız. Sürekli bombalar düşüyor. Yardım ve tahliye bekliyoruz" dedi.Tekin, ayrıca kendileriyle sürekli irtibatta olan Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz'e de teşekkür etti.

Ukrayna'da mahsur olduğunu DHA duyurdu, yetkililer harekete geçti
Ukrayna'da mahsur olduğunu DHA duyurdu, yetkililer harekete geçti
Ukrayna'da mahsur olduğunu DHA duyurdu, yetkililer harekete geçti
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Zaporijya, Ukrayna, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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