Ukrayna'da market rafları boş kaldı - Son Dakika
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Ukrayna'da market rafları boş kaldı

28.02.2022 10:42

- Ukrayna'da market rafları boş kaldı Ukrayna'da gıda sektöründeki tedarik zincirinin Rusya saldırıları nedeniyle sekteye uğramasının ardından market rafları boş kaldı.

- Ukrayna'da market rafları boş kaldı

ODESSA - Ukrayna'da gıda sektöründeki tedarik zincirinin Rusya saldırıları nedeniyle sekteye uğramasının ardından market rafları boş kaldı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 5'inci gününde de devam ediyor. Ülkeden tahliyeler Rusya'nın gerçekleştirdiği operasyonlar gölgesinde devam ederken, Ukrayna'da kalanlar için koşullar her geçen saniye daha da zorlaşıyor. Saldırılar nedeniyle sekteye uğrayan tedarik zinciri gıda sektörünü de vurdu. Metro istasyonlarında ve sığınaklarda yaşam mücadelesi veren halk, yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çekiyor. Temel ihtiyaç ürünlerine ulaşmak için marketlere koşan birçok kişi boş raflarla karşılaşıyor.

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Ukrayna, Market, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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