Ukrayna'da merdivenden düşerek yaralanan genç ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Ukrayna'da merdivenden düşerek yaralanan genç, ailesinin talebi üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Ukrayna'da eğitim gören 19 yaşındaki Ö.S.Ş, oturduğu binanın merdivenlerinde ıslak zeminde ayağı kayınca düştü.

Omuriliğinde kırık oluşan ve hafta başından beri bu ülkede tedavi gören genç, ailesinin başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanına getirildi.

Ö.S.Ş'nin diğer yakınlarıyla birlikte havalimanında uçağı bekleyen babası Serkan Ş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlum Ukrayna'da üniversite eğitimi görüyordu. Düşme sonucu belinde kırık oluştu. Orada tedavi görüyordu. Allah razı olsun, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Piste iniş yapan uçaktan sağlık personelince alınarak ambulansa konulan Ö.S.Ş, Aksaray'a götürüldü.