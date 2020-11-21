Ukrayna'da "meydan olayları"nda hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Ukrayna'da 2013'te başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Semavi Yüz Kişi Derneğinin düzenlediği etkinlikte, Ukraynalılar meydan olaylarında ölenlerin anısına yürüyüş yaptı. Yürüyüşten sonra olaylarda hayatını kaybedenler için yapılan anıtta dua edildi. Ukrayna'da Avrupa Birliği (AB) yanlıları, 21 Kasım 2013'te dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç yönetiminin AB Ortaklık Anlaşması görüşmelerini askıya alması üzerine, Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda protesto gösterileri başlatmış ve gösterilerde 106 kişi hayatını kaybetmişti.