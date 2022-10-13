Son dakika haberleri... Ukrayna'da Mikolayiv'e füze saldırısı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ukrayna'da Mikolayiv'e füze saldırısı

13.10.2022 11:58

Son dakika haberler... Ukrayna Acil Durumlar (DSNS) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Rusya tarafından dün gece geç saatlerde yapılan füze saldırısında Mikolayiv'deki beş katlı bir apartmanın isabet alarak yıkıldığı, 11 yaşında bir çocuğun 6 saat sonra enkaz altından çıkartıldığı duyuruldu.

Ukrayna Acil Durumlar (DSNS) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Rusya tarafından dün gece geç saatlerde yapılan füze saldırısında Mikolayiv'deki beş katlı bir apartmanın isabet alarak yıkıldığı, 11 yaşında bir çocuğun 6 saat sonra enkaz altından çıkartıldığı duyuruldu.

DSNS yetkilileri açıklamada gece boyunca enkaz altında kalanları kurtarmak için çalıştıklarını, Ukrayna Kızılhaç Derneği'nden de gönüllerin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtti. 11 yaşında bir çocuğu enkaz altından çıkartmak için 6 saat çalıştıklarını belirten yetkililer, ölü ve yaralı konusunda bilgi vermedi.


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Kaynak: DHA

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ukrayna'da Mikolayiv'e füze saldırısı - Son Dakika

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