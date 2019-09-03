Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlıkları kaldırıldı

Sonat KEREM, Kiev, (DHA) ? Ukrayna Parlamentosu, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki yasa tasarısı, bugün yapılan oturumda 373 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Yasa, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yeni yasa uyarınca, Ukrayna'da milletvekilleri artık sadece politik tercihlerinden ve hakaret içermeyen siyasi içerikli konuşmalarından ötürü yargılanamayacak. Adli suçlar nedeniyle yargılanmaları için ise parlamentonun onayı gerekmeyecek.

Tasarının oylanmasından önce parlamento kürsüsünden milletvekillerine seslenen Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Tüm milletvekillerine sesleniyorum, yıllarca insanlara, sıradan Ukraynalılara verdiğiniz sözü yerine getirin. Ukrayna halkının yüzde 90'ı dokunulmazlıkların kaldırılmasını talep ediyor. Bu oranın doğruluğunu sınamanızı istiyorum. Yarın parlamentonun kapısına kaç kişinin dayanacağını görmenizi size hiç tavsiye etmem' dedi.

Zelenskiy'nin devlet başkanı seçildikten sonra parlamentoya ilk talimatları; milletvekillerinin, devlet başkanının ve yargıçların dokunulmazlıklarının kaldırılması ile yasa dışı zenginleşmeye adli ceza getirilmesi olmuştu.