Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlıkları kaldırıldı
Son Dakika Dünya Haber

Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlıkları kaldırıldı

3 saat önce

Ukrayna Parlamentosu, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlıkları kaldırıldı, System.String[]
Ukrayna Parlamentosu, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki yasa tasarısı, bugün yapılan oturumda 373 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Yasa, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yeni yasa uyarınca, Ukrayna'da milletvekilleri artık sadece politik tercihlerinden ve hakaret içermeyen siyasi içerikli konuşmalarından ötürü yargılanamayacak. Adli suçlar nedeniyle yargılanmaları için ise parlamentonun onayı gerekmeyecek.

Tasarının oylanmasından önce parlamento kürsüsünden milletvekillerine seslenen Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Tüm milletvekillerine sesleniyorum, yıllarca insanlara, sıradan Ukraynalılara verdiğiniz sözü yerine getirin. Ukrayna halkının yüzde 90'ı dokunulmazlıkların kaldırılmasını talep ediyor. Bu oranın doğruluğunu sınamanızı istiyorum. Yarın parlamentonun kapısına kaç kişinin dayanacağını görmenizi size hiç tavsiye etmem" dedi.
Zelenskiy'nin devlet başkanı seçildikten sonra parlamentoya ilk talimatları; milletvekillerinin, devlet başkanının ve yargıçların dokunulmazlıklarının kaldırılması ile yasa dışı zenginleşmeye adli ceza getirilmesi olmuştu.


Ukrayna, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Shakhtar Donetsk, Konoplyanka'yı transfer etti
Futbolda birinci transfer dönemi sona erdi Memurların aile yardımı 338,62 liraya yükselecek Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da bir kadın, evini sokak köpeklerine açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:19:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlıkları kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]