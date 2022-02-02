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Ukrayna'da milletvekilleri destek veren ülkelerin bayraklarını açtı - Son Dakika

Ukrayna'da milletvekilleri destek veren ülkelerin bayraklarını açtı

02.02.2022 00:05
Ukrayna'da milletvekilleri destek veren ülkelerin bayraklarını açtı

Ukrayna'da milletvekilleri, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerin bayraklarını parlamentoda açarak verdikleri destek için teşekkür etti.

Ukrayna'da milletvekilleri, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerin bayraklarını parlamentoda açarak verdikleri destek için teşekkür etti.

Ukrayna parlamentosunda bugün gerçekleştirilen oturumda, çok sayıda milletvekili kürsüye yaklaşarak bazı ülkelerin bayraklarını açtı.

Milletvekilleri, Türk bayrağının yanı sıra ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin bayrağını açarken Rusya ile yaşanan gerginlikte ülkelerine verilen destek için teşekkür etti.

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Milletvekili, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da milletvekilleri destek veren ülkelerin bayraklarını açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da milletvekilleri destek veren ülkelerin bayraklarını açtı - Son Dakika
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