Ukrayna'da milliyetçiler başkaldırdı: devletin savunmadığı toprağı, biz savunuruz

Ukrayna'da bazı milliyetçi gruplar, Ukrayna Ordusu'nun çekilmesinin planlandığı bölgeleri kendilerinin savunacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Ukrayna'nın, Doğu Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplara yönelik 'Steinmeier Planı'nı uygulayacağını ve Doğu Ukrayna'nın bazı bölgelerinden asker çekileceğini açıklamasının ardından milliyetçi grupların tepkileri yoğunlaşırken; Doğu Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplara karşı çarpışmış bazı gönüllü birlikler, Ukrayna Ordusu'nun çekilmeye hazırlandığı yerlerde savunma mevzileri kurmaya başladı.

Doğu Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı mücadele eden Azov Müfrezesi'nin komutanlığını yapmış olan Ulusal Müfreze Partisi Genel Başkanı Andriy Biletski, beraberindeki gönüllülerle birlikte, Ukrayna Ordusu'nun bugün çekilmesinin planlandığı Doğu Ukrayna'nın Zolotoye kasabası yakınlarında savunma mevzii kurmaya başladı. Andriy Biletski, video kaydına yaptığı açıklamada, "Şayet cumhurbaşkanı ve hükümet, en temel yükümlülükleri olan her bir Ukrayna vatandaşını ve her karış Ukrayna toprağını koruma görevini yerine getirmeyeceklerse, o zaman biz gönüllüler, bu görevi yerine getireceğiz. Burası bizim son mevziimizdir ve ben burada söz veriyorum, burasını asla terk etmeyeceğiz" diye konuştu.

Ukrayna'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun Avrupa Dayanışması Partisi'nin de bulunduğu milliyetçi eğilimli çeşitli partiler ve örgütler, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yi, Rusya'ya ve ayrılıkçılara taviz vermekle suçlayarak dün başkent Kiev'de ve ülkenin çeşitli yerlerinde geniş katılımlı protesto gösterileri düzenledi. Ukrayna'da milliyetçi eğilimlerin güçlü olduğu batıdaki Lviv, Ternopol, İvano Frankovsk illerinin il meclisleri de kabul ettikleri metinlerde, Cumhurbaşkanı Zelenski'nin kararını protesto ederek, kararından vazgeçmesi çağrısında bulundular.

Görüntü Dökümü

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-Milliyetçi grubun yaptığı açıklamaya dair görüntü