Ukrayna'da minibüse silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde bir minibüsün içindeki kişilere silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 4 kişinin yaralandığı, 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Saldırının radikal milliyetçi bir grup tarafından, Rusya yanlısı aktivistlere yönelik gerçekleştirildiği iddia edildi.

Ukrayna'da sıcak saatler yaşandı. – Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde bir minibüsün içindeki kişilere silahlı saldırı düzenlendi. Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Harkiv iline bağlı Lyubotin kasabası yakınlarında dün otomobillerle bir minibüsün önünü kesen bir grup, araçtan inerek minibüse travmatik silahlarla ateş açtı.

4 KİŞİ YARALANDI, 14 KİŞİYE GÖZALTI

Saldırı sonucu hafif yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçmaya çalışan saldırganlardan 14'ü, bir akaryakıt istasyonunda güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan kişilerin bir sivil toplum örgütünün mensupları olduğu belirtildi.

YERDE YATAN KİŞİYİ TEKMELEDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise minibüsün camlarının kırıldığı, yaklaşık 10 saldırganın yerde yatan bir kişiye tekmelerle saldırdığı, yüzü maskeli bir kişinin de minibüsün içindekilere sopayla vurduğu görülüyor.

'RADİKAL MİLLİYETÇİLER SALDIRDI' İDDİASI

Ukrayna'daki Rusya yanlısı Muhalefet Platformu Partisi Milletvekili İlya Kiva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, minibüste bulunan ve saldırıya uğrayan kişilerin, kendisinin de dahil olduğu 'Vatanseverler-Yaşam İçin' adlı hareketin üyeleri olduğunu yazdı. Kiva, saldırganların 'Ulusal Kolordu (Natskorpusk)' ve 'Azov' adlı radikal milliyetçi grupların mensupları olduklarını öne sürdü. 'Natskorpusk' ise bu iddiayı yalanladı.

ZELENSKİY: 90'LARA DÖNÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Devletin polisi ve yasaları olduğu hatırlanmalı. Belirli siyasi güçlere dahil olmak ya da farklı ideolojileri, dinleri ve görüşleri benimsemek, eğer kanunla yasaklanmamışsa, suçlar için gerekçe olmamalı" dedi. Ülkesinin sokak çatışmalarının sık yaşandığı 1990'lı yıllara geri dönmemesi gerektiğinin altını çizen Ukraynalı lider, suçluların ağır cezalara çarptırılması gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saldırganların otobüse doğru koşmaları

Yerde yatan kişinin tekmelenmesi

Maskeli saldırganın sopayla otobüsün içindekilere vurması

Otobüsün fotoğrafları

Gözaltına alınan kişilerin fotoğrafları