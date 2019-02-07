Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da NATO ve AB Üyelik Hedefi, Anayasal Zorunluluk Oldu

Ukrayna'da NATO ve AB Üyelik Hedefi, Anayasal Zorunluluk Oldu

1 saat önce

- Ukrayna Parlamentosu, NATO ve AB üyeliğini 'ülkenin milli hedefi' olarak anayasaya eklemeye yönelik yasa tasarısını kabul etti.

Ukrayna'da NATO ve AB Üyelik Hedefi, Anayasal Zorunluluk Oldu, System.String[]
- Ukrayna Parlamentosu, NATO ve AB üyeliğini 'ülkenin milli hedefi' olarak anayasaya eklemeye yönelik yasa tasarısını kabul etti. Böylelikle Ukrayna'nın NATO ve AB üyeliği için çaba göstermesi, ülke yöneticileri için anayasal zorunluluk haline getirildi.

Söz konusu yasa tasarısı, 423 milletvekilinin görev yaptığı Ukrayna Parlamentosu'nda, 334 milletvekilinin 'evet' oyuyla, kabul edildi.

Oylamadan önce Parlamento'da konuşma yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, bugünün Ukrayna açısından tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, Ukrayna'nın Batı yanlısı yöneliminin Anayasa'ya geçirilmesinin, sadece askeri güvenlik konusu değil, aynı zamanda, vatandaşların güvenliği ve hukukun üstünlüğü açısından bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

İktidar partilerine mensup milletvekilleri de, oylamadan önce yaptıkları konuşmalarda, bu maddelerin Anayasa'ya eklenmesinin, seçimlerde Rusya yanlısı adayların galip gelmesi halinde, geçmişte olduğu şekilde Ukrayna'yı Rusya'nın etki alanına sokacak politikalar uygulamaları ihtimalini ortadan kaldıracağını söylediler.

Anayasa'da yapılan değişikliklere göre, Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonu için mücadele ettiği hususu Anayasa'nın girişine eklenirken, cumhurbaşkanı ve hükümetin görevleri arasında, Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği için mücadele etmesi hususları yer alıyor. - Berktay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:23 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Dünya
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