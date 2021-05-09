Ukrayna'da Nazizm'e karşı zaferin 76. yıl dönümü anıldı - Son Dakika

Ukrayna'da Nazizm'e karşı zaferin 76. yıl dönümü anıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı kazanılan zaferin 76. yıl dönümü anıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı kazanılan zaferin 76. yıl dönümü anıldı. Sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'deki Sonsuz Onur Parkı'nda bulunan meçhul asker anıtına çiçek bıraktı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı konuşmada, "Nazizm'e karşı zafer nedir? Korkunç bir bedeldir. 8 milyondan fazla Ukraynalının hayatını kaybettiği gerçeğidir. Evine dönmeyen her 5 Ukraynalıdan birisidir. Savaşta toplamda 50 milyondan fazla insan hayatını kaybetti ve bu korkunç rakamlar nedeniyle 'zafer' kelimesi coşkuyu çağrıştırmamalı." ifadelerini kaydetti. Törene, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da katıldı. Gün boyu insanlar anıta çiçek bırakmaya devam etti.

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