Ukrayna'da nehirden Rus helikopterinin enkazı çıkarıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da nehirden Rus helikopterinin enkazı çıkarıldı

05.05.2022 13:49
Ukrayna'da nehirden Rus helikopterinin enkazı çıkarıldı

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Dinyeper Nehri'nden Rus hava kuvvetlerine ait bir saldırı helikopterinin enkazı çıkarıldı.

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Dinyeper Nehri'nden Rus hava kuvvetlerine ait bir saldırı helikopterinin enkazı çıkarıldı.

Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı Kiev bölgesinden Rus askerlerinin çekilmesinin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kiev bölgesindeki Dinyeper Nehri'nde Ukrayna ordusu tarafından vurulan Rus hava kuvvetlerine ait bir saldırı helikopterinin enkazı bulundu. Helikopter, Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından botlarla kıyıya çekilerek nehirden çıkarıldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'tan bu yana Rus ordusuna ait bin 92 tank, 169 çok namlulu roket sistemi, 83 hava savunma sistemi, 196 uçak, 155 helikopter ve 312 insansız hava aracı imha edilirken, 24 bin 700 Rus askeri öldürüldü. - KİEV

Ukrayna'da nehirden Rus helikopterinin enkazı çıkarıldı
Ukrayna'da nehirden Rus helikopterinin enkazı çıkarıldı
Ukrayna'da nehirden Rus helikopterinin enkazı çıkarıldı

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Ukrayna, Saldırı, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da nehirden Rus helikopterinin enkazı çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da nehirden Rus helikopterinin enkazı çıkarıldı - Son Dakika
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