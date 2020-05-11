Ukrayna'da normale dönüş süreci başladı - Son Dakika

Ukrayna'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantina uygulaması bugünden itibaren gevşetilirken ülkedeki kuaför, restoran, kafe ve alışveriş merkezleri yeniden açıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler birçok ülkede gevşetiliyor. Ukrayna'da yaklaşık 2 aydır karantina uygulanırken yetkili makamlarca alınan kararlar doğrultusunda, ülkede hayat bugünden itibaren normale dönmeye başladı. Ülke genelindeki güzellik salonları ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı. Restoran ve kafelerin cadde üzerideki yazlık ve teras kısımları sosyal mesafe kurallarına uygun olarak müşteri kabul ederken alışveriş merkezleri, müze ve kütüphaneler de yeniden kapılarını açtı.

İKİNCİ AŞAMA 22 MAYIS'TA

Ülkede ilkokul, lise ve üniversiteler ise kapalı kalmaya devam edecek. Havaalanları, toplu taşıma araçları ve metrolar da kapalı olacak. Normalleşmenin ikinci aşamasının 22 Mayıs'ta uygulamaya konulacağı bildirilirken 22 Mayıs'tan itibaren hava sahası yeniden açılacak. İlk etapta ABD, Almanya, İngiltere ve İsrail'e uçuşlar başlatılacak.

YAKLAŞIK 4 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALDI

Ukrayna hükümeti tarafından sürdürülen karantina süreci boyunca metrolar kapatıldı, toplu taşıma araçları güvenlik güçleri ve sağlıkçılar dışında herkese yasaklandı. Gıda sektöründe hizmet veren işletmeler ve alışveriş merkezleri de kapatıldı. Karantina nedeniyle işletmeler faaliyetlerini durdurunca yaklaşık 4 milyon kişi işsiz kaldı ve ülke ekonomisi yüzde 2.12 oranında küçüldü.

Farklı ülkelere çalışmak için giden 500 bin Ukraynalı da ülkeye dönerken devlet bütçesinin gelir kaynağı yüzde 6 küçüldü. Vatandaşların gıda alışverişi yapma oranı yaklaşık yüzde 3, sağlık malzemeleri tüketimi yüzde 10 oranında arttı. Ülke de 10 milyon maske satılırken tekstil ürünleri alımı ise yüzde 90 düştü. Akaryakıt alım oranı da yüzde 16 oranında geriledi.

Öte yandan, Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamalara göre ülke genelindeki vaka sayısı 15 bin 648'e, can kaybı sayısı 408'e, iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 288'e yükseldi.

(İHA)