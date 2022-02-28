Ukrayna'da okuyan Nijeryalı öğrencilerin aileleri, Rusya'nın saldırısını protesto etti - Son Dakika
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Ukrayna'da okuyan Nijeryalı öğrencilerin aileleri, Rusya'nın saldırısını protesto etti

28.02.2022 17:01
Ukrayna'da okuyan Nijeryalı öğrencilerin aileleri, Rusya'nın saldırısını protesto etti

Ukrayna'da okuyan Nijeryalı öğrencilerin aileleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Ukrayna'da okuyan Nijeryalı öğrencilerin aileleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Rusya'nın Abuja Büyükelçiliği önünde toplanan ve savaş karşıtı yazılı pankartlar taşıyan öğrencilerin aileleri, Rusya aleyhine sloganlar attı.

Protestoya katılan Barikisu Ahmad, AA muhabirine, bir süredir kızından haber alamadığını ve bunun için endişeli olduğunu belirtti.

Kızının Ukrayna'da tıp okumak için burs kazandığını anlatan Ahmad, "Televizyonda Ukrayna'da savaş çıktığını yeni öğrendim ve kızıma ulaşmaya çalışıyorum ama telefonu kapalı. Şu anda ne yemek yiyebiliyorum ne de uyuyabiliyorum." dedi.

Ahmad, Rusya'nın bu savaşı durdurması ve insanların barış içinde yaşamalarını istediğini dile getirdi.

Kız kardeşinin Ukrayna'da okuduğunu belirten Blessing Keri de Rusya ve Ukrayna'nın diyalog kurmasını, barışın sağlanmasını istediklerini söyledi. Keri, "Orada okuyan çocuklarımız var. Çocuklarımızın huzur için okumalarına izin verin." ifadelerini kullandı.

Ufot Etukapra ise Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın endişe verici olduğuna işaret ederek, iki tarafın da barışa şans vermeleri gerektiğini dile getirdi. Etukapra, "Ukrayna'da yaşananların mağduru çocuklardır. Çocukların kendi normal hayatına dönme hakkı var ve bunu da Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak barış gösterecek." dedi.

Etukapra, Nijerya hükümetine de Ukrayna'daki Nijeryalı öğrencilere acil destek vermesi çağrısı yaptı.

Ukrayna'da okuyan Nijeryalı öğrencilerin aileleri, Rusya'nın saldırısını protesto etti
Ukrayna'da okuyan Nijeryalı öğrencilerin aileleri, Rusya'nın saldırısını protesto etti
Ukrayna'da okuyan Nijeryalı öğrencilerin aileleri, Rusya'nın saldırısını protesto etti
Ukrayna'da okuyan Nijeryalı öğrencilerin aileleri, Rusya'nın saldırısını protesto etti

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Kaynak: AA

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