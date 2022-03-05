Ukrayna'da okuyan Utku'nun büyükelçilikte yardım mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da okuyan Utku'nun büyükelçilikte yardım mesaisi

05.03.2022 11:53
Ukrayna'da okuyan Utku'nun büyükelçilikte yardım mesaisi

Ukrayna'da okuyan Utku'nun büyükelçilikte yardım mesaisiUKRAYNA'da Kiev Politeknik Üniversitesi'ndeki eğitimine pandemi nedeniyle 1 yıldır Ankara'da uzaktan devam eden Utku Uzun (23), savaşın ilk gününden bu yana Ukrayna Büyükelçiliği'nde toplanan yardımların mağdurlara ulaştırılmasında...

Ukrayna'da okuyan Utku'nun büyükelçilikte yardım mesaisi

UKRAYNA'da Kiev Politeknik Üniversitesi'ndeki eğitimine pandemi nedeniyle 1 yıldır Ankara'da uzaktan devam eden Utku Uzun (23), savaşın ilk gününden bu yana Ukrayna Büyükelçiliği'nde toplanan yardımların mağdurlara ulaştırılmasında gönüllü çalışıyor. Uzun, "Ukrayna benim ikinci vatanım. İnsanlara bir vefa borcumun olduğunu düşünüyorum, bu yüzden buradayım" dedi.

Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesi son sınıf öğrencisi Utku Uzun, pandemi döneminde yaklaşık 1 yıldır eğitimini Ankara'dan çevrim içi sürdürüyor. Uzun, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ilk gününden itibaren Ukrayna Büyükelçiliği'nde savaş mağdurlarına destek veriyor. Utku Uzun, büyükelçilikte yardım malzemelerinin toplanması, paketlenmesi ve kamyonlara yüklenmesinde gönüllü tek Türk olarak çalışıyor. Savaş mağdurlarına destek olan Uzun, ihtiyaç olduğunda büyükelçilikte tercümanlık da yapıyor.

'UKRAYNA İKİNCİ VATANIM GİBİ'Utku Uzun, 4,5 yıl Ukrayna'da yaşadığını dile getirerek, "Pandemi nedeniyle Türkiye'ye geldim. 24 Şubat'tan sonra internet üzerinden bir kampanya başlatıldığını gördüm. Ben gelip burada görev almak istedim, kabul etmediler. Burası bir büyükelçilik. Türk vatandaşları büyükelçiliğe elini kolunu sallayarak giremiyor. Çok direndim, yardım etmek istedim; çünkü Ukrayna benim ikinci vatanım gibi en güzel yıllarım orada geçti. İnsanlara bir vefa borcumun olduğunu düşünüyorum bu yüzden buradayım. Israr ettikten sonra duygulu anlar yaşandı. Sağ olsunlar, kabul ettiler. 24 Şubat'tan beri yardım ediyorum. Tüm günümü severek canı gönülden harcıyorum. Arkadaşlarım Ukrayna'da, öğretmenim orada yaralandı" dedi.'ONLAR İÇİN YARDIM ETMEK İSTİYORUM'

Utku Uzun, Ukrayna'daki Türk arkadaşlarının Dışişleri Bakanlığı'nca tahliye edildiğini belirterek, "Öğretmenlerim ve arkadaşlarımdan duyduğuma göre, Kiev büyük bir savaş alanı, insanlar dışarı çıkamıyor, temel gıdalarını alamıyorlar, hasta oluyorlar. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim için de çok telaşlanıyorum. Türkiye sayesinde Türk arkadaşlarımın hepsinin tahliye edildiğini biliyorum. Ukrayna ikinci vatanım. Elimden geldiğince onlar için yardımcı olmak istiyorum. Burada elimden gelen bu, masum halka yardım etmek istiyorum. Öğrenci olduğum için belli bir bütçem var; ama fiziki olarak burada çalışabiliyorum, onlara destek oluyorum" diye konuştu.

Ukrayna'da okuyan Utku'nun büyükelçilikte yardım mesaisi
Ukrayna'da okuyan Utku'nun büyükelçilikte yardım mesaisi
Ukrayna'da okuyan Utku'nun büyükelçilikte yardım mesaisi
Ukrayna'da okuyan Utku'nun büyükelçilikte yardım mesaisi
Ukrayna'da okuyan Utku'nun büyükelçilikte yardım mesaisi
Ukrayna'da okuyan Utku'nun büyükelçilikte yardım mesaisi
Ukrayna'da okuyan Utku'nun büyükelçilikte yardım mesaisi
Ukrayna'da okuyan Utku'nun büyükelçilikte yardım mesaisi
YORUMLAR
500

Pandemi, Ukrayna, Ankara, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da okuyan Utku'nun büyükelçilikte yardım mesaisi - Son Dakika


Son Dakika
11:57 'Rus haber sitelerini engelle' çağrısına Musk'tan yanıt: Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız
11:56 Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
11:41 Hava sahası kapatılınca böyle oldu! Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor
11:39 Bu nasıl bir kafa? İki kadın müşteriyi başörtülü oldukları için içeri almadılar! Sosyal medyada tepki yağmuru
11:29 Fenerbahçe-Trabzon derbisini kim kazanır? Maçın hakeminin babasına soruldu!
11:25 Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu
11:25 Elazığ'daki bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 12:07:14. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'da okuyan Utku'nun büyükelçilikte yardım mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement