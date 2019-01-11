Ukrayna'da Öldürülen Buket, Gelinlikle Son Yolculuğuna Uğurlandı

UKRAYNA'nın Harkov kentinde, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüsnü Can Çökmez tarafından evinde öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesinde, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

UKRAYNA'nın Harkov kentinde, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüsnü Can Çökmez tarafından evinde öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesinde, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın tabutunun üzerine gelinlik örtüldü.



Ukrayna'da Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), kaldıkları apartman dairesinde 31 Aralık gecesi, Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüsnü Can Çökmez tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. İki Türk kızının katil zanlısı Çökmez, olayın ardından İstanbul'da yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Babası Levent Yıldız tarafından teslim alınan Buket Yıldız'ın cenazesi, dün hava yoluyla önce İstanbul'a oradan da uçakla memleketi Hatay'a getirildi. Cenaze daha sonra kara yolu ile Samandağ ilçesine götürülerek devlet hastanesinin morguna konuldu.



GELİNLİK ÖRTÜLDÜ



Sabah saatlerinde gözyaşları arasında morgdan alınan Buket Yıldız'ın cenazesi, helallik için dedesinin evine götürüldü. Burada ayakta durmakta güçlük çeken Yıldız Ailesi ve yakınları cenazeyi gözyaşlarıyla karşıladı. Genç kızın tabutunun üzerine gelinlik örtüldü. Kadınların omuzlarında taşıdığı Buket Yıldız'ın tabutu, cenaze aracına konularak Samandağ Asri Mezarlığı'na götürüldü. Yıldız, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. - Hatay

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