Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Buket, Gelinlikle Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)

Ukrayna'da Öldürülen Buket, Gelinlikle Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)

1 saat önce

BABA YILDIZ: CANİ OLDUĞU ADLİ TIP RAPORU İLE ORTAYA ÇIKACAKSamandağ Asri Mezarlığı'nda kızı Buket'i son yolculuğuna uğurlayan Levent Yıldız, çıkışta taziyeleri kabul etti.

Ukrayna'da Öldürülen Buket, Gelinlikle Son Yolculuğuna Uğurlandı (2), System.String[]
BABA YILDIZ: CANİ OLDUĞU ADLİ TIP RAPORU İLE ORTAYA ÇIKACAK

Samandağ Asri Mezarlığı'nda kızı Buket'i son yolculuğuna uğurlayan Levent Yıldız, çıkışta taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Yıldız, kadın cinayetlerinin arttığına dikkat çekti. Levent Yıldız, "Aslında eskiden de vardı ama bu kadar bilinmiyordu. Duyarlı kadınlarımız sayesinde bu tür cinayetler ön plana çıktı. 'Cennet kadınların ayaklarının altında' diyoruz ama yetmiyor. Bu cenneti ayakların altından almaya çalışıyoruz. İnşallah bunlar azalır, yok olur" dedi.

Katil zanlısının tutuklandığını da hatırlatan Yıldız, "Katil, gerçek olmayan iddialar ortaya attı. Adli Tıptan gelen raporları görürseniz gerçekten cani olduğunu öğreneceksiniz. Onun dediklerinin 10'da 1'i bile doğru çıkmayacak; hepsini göreceksiniz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:31 Kaynak: DHA

Samandağ, Adli Tıp, Levent Yıldız, Güncel
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