Ukrayna'da Öldürülen Buket'in Gelinlikli Tabutunu Kadınlar Taşıdı

Ukrayna'da öldürülen Buket'in gelinlikli tabutunu kadınlar taşıdı Ukrayna'da arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile birlikte cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın cenazesi, Hatay'da toprağa verildi Buket Yıldız'ın üzerinde gelinlik bulunan tabutunu kadınlar taşıdı, sevenleri,...

Ukrayna'da öldürülen Buket'in gelinlikli tabutunu kadınlar taşıdı

Ukrayna'da arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile birlikte cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın cenazesi, Hatay'da toprağa verildi

Buket Yıldız'ın üzerinde gelinlik bulunan tabutunu kadınlar taşıdı, sevenleri, mezarına karanfiller bıraktı

Baba Yıldız, kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istedi



HATAY - Ukrayna'nın Harkov kentinde arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

Ukrayna'da Hüsnü Can Ç. tarafından öldürülen tıp öğrencisi iki Türk kızdan biri olan Buket Yıldız'ın cenazesi dün akşam Hatay'ın Samandağ ilçesine getirildi.

Buket Yıldız'ın cenazesi hastane morgundan alınarak asri mezarlığa getirildi. Buket Yıldız'ın üzerinde gelinlik bulunan tabutunu kadınlar taşıdı.

Mezarlığa getirilen Buket Yıldız'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Buket Yıldız'ın sevenleri, mezarına karanfiller bıraktı.

Cenaze sonrasında açıklamalar da bulunan Buket Yıldız'ın babası Hikmet Levent Yıldız, kadın cinayetlerinin artık son bulmasını isteyerek, "Acılı bir baba olarak konuşuyorum ama bunun dışında bu kadın cinayetleri gittikçe çoğalıyor. Aslında eskiden de vardı ama üzerine bu kadar düşülmüyordu. Şu anda örgütsel, duyarlı kadınlarımız sayesinde ön plana çıktığı için sayıları belli oldu, ciddiyeti ortaya çıktı. Ama ciddiyetin ortaya çıkması yetmiyor. Kadınların ayaklarının altına cennet verildiği halde, o cenneti almaya çalışıyoruz. İnşallah bunlar son olur, azalır, bu canilerin de en büyük cezalar gelir. Zanlı tutuklandı ama birçok yalan dolan ifadeler ile farklı bir noktaya getiriyor. Adli tıp raporlarında görülürse, caninin gerçekten cani olduğunu görecekler. Onun dediklerinin hemen hemen hiçbiri doğru çıkmayacak" dedi.

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