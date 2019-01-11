Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Buket Yıldız'ın Cenazesi Hatay'a Getirildi

Ukrayna'da Öldürülen Buket Yıldız'ın Cenazesi Hatay'a Getirildi

22 dakika önce

Ukrayna'da öldürülen Buket Yıldız'ın cenazesi Hatay'a getirildi Ukrayna'da öldürülen Buket'in cenazesi baba ocağına getirildiHATAY - Ukrayna'nın Harkov kentinde arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın cenazesi, Hatay'daki baba evine getirildi.

Ukrayna'da öldürülen Buket Yıldız'ın cenazesi Hatay'a getirildi
Ukrayna'da öldürülen Buket'in cenazesi baba ocağına getirildi

HATAY - Ukrayna'nın Harkov kentinde arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın cenazesi, Hatay'daki baba evine getirildi.
Ukrayna'da tıp öğrencisi iki Türk kızı Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi (22), bir hafta önce yaşadıkları evde öldürülmüştü. Hüsnü Can Ç., Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, genç kızların cenazeleri bugün Türk Hava Yollarının Kharkiv uçağıyla İstanbul'a getirildi. Ukrayna'ya cenazeleri almaya giden Buket Yıldız'ın anne ve babası Canan Yıldız, Hikmet Levent Yıldız, teyzesi Şevval Tekin ile Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi de aynı uçakla Türkiye'ye geldi. Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanına getirilirken, Buket Yıldız'ın cenazesi de gece saatlerinde Hatay'a gönderildi.
"Kadına şiddetin önüne geçmek için ne varsa yapacağız"
Cenazeyle birlikte Hatay'a gelen Buketin babası Levent Yıldız, kızlarının hayallerini gerçekleştiremediklerini ve acılarının bitmediğini söyledi. Kadına şiddetin önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağını söyleyen acılı baba, "Hayallerini gerçekleştiremedik. Acılarımız bitmiyor. Ama acılarımızı unutup, bu kadın şiddetine karşı ne varsa, ne yoğunluk varsa ön plana çıkaracağız. İnşallah bunların daha büyük acılara dönüşmemesini sağlayacağız" dedi.
Buket'in cenazesi bugün defnedilecek
Cenazesi baba ocağına getirilen Buket Yıldız'ın bugün saat 11.00'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Cenaze Hatay'ın Samandağ İlçe merkezinde yapılacak törenle toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:53 Kaynak: İHA

Ukrayna, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


16 Yaşındaki Kızı Öldürüp Valize Koyan Sanık Yayın Yasağı İstedi Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!

Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 02:15:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Buket Yıldız'ın Cenazesi Hatay'a Getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]