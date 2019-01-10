Ukrayna'da Öldürülen Genç Kızların Cenazeleri Türkiye'ye Geldi

Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Zeynep Hüsünbeyi ile Buket Yıldız'ın cenazeleri Türkiye'ye getirildi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Zeynep Hüsünbeyi ile Buket Yıldız'ın cenazeleri Türkiye'ye getirildi.



Ukrayna'da üniversite öğrencisi iki Türk kız Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (22), yaşadıkları evde öldürülmüştü. Kızların cenazeleri bugün Türk Hava Yollarının Kharkiv uçağıyla İstanbul'a getirildi. Ukrayna'ya cenazeleri almaya giden Buket Yıldız'ın anne ve babası Canan Yıldız, Hikmet Levent Yıldız, teyzesi Şevval Tekin ile Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi de aynı uçakla Türkiye'ye geldi.



Cenazelerin Atatürk Havalimanı'ndan genç kızların memleketleri olan İzmir ve Hatay'a gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL

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