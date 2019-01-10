Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Genç Kızların Cenazeleri Türkiye'ye Getirildi

Ukrayna'da Öldürülen Genç Kızların Cenazeleri Türkiye'ye Getirildi

56 dakika önce

Ukrayna'da öldürülen genç kızların cenazeleri Türkiye'ye getirildiİSTANBUL - Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Zeynep Hüsünbeyi ile Buket Yıldız'ın cenazeleri Türkiye'ye getirildi.

Ukrayna'da öldürülen genç kızların cenazeleri Türkiye'ye getirildi

İSTANBUL - Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Zeynep Hüsünbeyi ile Buket Yıldız'ın cenazeleri Türkiye'ye getirildi.
Ukrayna'da üniversite öğrencisi iki Türk kız Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (22), yaşadıkları evde öldürülmüştü. Kızların cenazeleri bugün Türk Hava Yollarının Kharkiv uçağıyla İstanbul'a getirildi. Ukrayna'ya cenazeleri almaya giden Buket Yıldız'ın anne ve babası Canan Yıldız, Hikmet Levent Yıldız, teyzesi Şevval Tekin ile Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi de aynı uçakla Türkiye'ye geldi.
Cenazelerin Atatürk Havalimanı'ndan genç kızların memleketleri olan İzmir ve Hatay'a gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:45 Kaynak: İHA

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