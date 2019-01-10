Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Öğrencilerin Cenazeleri İstanbul'a Gönderildi

Ukrayna'da Öldürülen Öğrencilerin Cenazeleri İstanbul'a Gönderildi

36 dakika önce

Ukrayna'nın Harkov kentinde arkadaşı Buket Yıldız (20) ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) yakını, cenazelerin İstanbul'a gönderildiğini belirtti.

Ukrayna'da Öldürülen Öğrencilerin Cenazeleri İstanbul'a Gönderildi, System.String[]
Ukrayna'nın Harkov kentinde arkadaşı Buket Yıldız (20) ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) yakını, cenazelerin İstanbul'a gönderildiğini belirtti.

Ukrayna'nın Harkov kentinde yaşadıkları apartman dairesinde öldürülen iki tıp öğrencisi Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin aileleri, cenazeleri teslim almak için Ukrayna'ya gitmişti. Zeynep Hüsünbeyi'nin yakını, cenazelerin İstanbul'a gönderildiğini; Buket Yıldız'ın cenazesinin Hatay'a, Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesinin de İzmir'e gönderileceğini ifade etti. Kesin olmamakla birlikte Zeynep Hüsünbeyi için cumartesi günü İzmir'de cenaze töreni düzenlenmesi planlanıyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

İstanbul, Ukrayna, Güncel
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