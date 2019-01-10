Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Öğrencinin Cenazesi Bugün Yola Çıkabilir

Ukrayna'da Öldürülen Öğrencinin Cenazesi Bugün Yola Çıkabilir

56 dakika önce

Ukrayna'nın Harkov kentinde arkadaşı Buket Yıldız (20) ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) yakını, cenazenin hava şartları uygun olursa bugün İzmir'e yola çıkacağını ve cumartesi günü de cenaze töreni düzenlenebileceğini söyledi.

Ukrayna'da Öldürülen Öğrencinin Cenazesi Bugün Yola Çıkabilir, System.String[]
Ukrayna'nın Harkov kentinde arkadaşı Buket Yıldız (20) ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) yakını, cenazenin hava şartları uygun olursa bugün İzmir'e yola çıkacağını ve cumartesi günü de cenaze töreni düzenlenebileceğini söyledi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde yaşadıkları apartman dairesinde öldürülen 2 tıp öğrencisi Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin aileleri, cenazeleri teslim almak için Ukrayna'daki işlemlerini sürdürüyor. Zeynep Hüsünbeyi'nin yakını, eğer hava şartları uygun olursa Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesinin bugün yola çıkacağını belirtti. Kesin olmamakla birlikte genç kadın için cumartesi günü cenaze töreni düzenlenmesi planlanıyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:00 Kaynak: İHA

İzmir, Ukrayna, Güncel
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