Ukrayna'da Öldürülen Tıp Öğrencisi İzmir'de Toprağa Verildi

Ukrayna
'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen iki üniversite öğrencisinden Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi, İzmir
'de defnedildi. Yenişehir
Mezarlıklar Müdürlüğü morgundan alınan tıp fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Hüsünbeyi'nin cenazesi, Karabağlar
ilçesindeki evine götürüldü.
Helallik alınmasının ardından Yeşilyurt
Kavaklıpınar Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cami avlusunda Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal, annesi Nalan ve amcası Mete Hüsünbeyi taziyeleri kabul etti.
Cenazeye Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu
ve vatandaşlar katıldı. Genç
kızın cenazesi, namaz sonrası Buca
Kaynaklar Mezarlığında toprağa verildi.
Olay
Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi, 3 Ocak'ta ikamet ettikleri evde öldürülmüş halde bulunmuştu. İki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta İstanbul
'a döndüğü belirlenmiş, şüpheli Kurtköy
Mezarlığı'nda saklandığı yerde yakalanmıştı.