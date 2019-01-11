Ukrayna'da Öldürülen Tıp Öğrencisine Tören

Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen iki üniversite öğrencisinden Buket Yıldız'ın cenazesi, memleketi Hatay'da defnedildi.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen iki üniversite öğrencisinden Buket Yıldız'ın cenazesi, memleketi Hatay'da defnedildi.



Samandağ Devlet Hastanesi morgundan alınan tıp fakültesi öğrencisi Yıldız'ın cenazesi, Kurtdere Mahallesi'ndeki dedesinin evine götürüldü.



Burada helallik alınmasının ardından Samandağ Asri Mezarlığı'na getirilen Yıldız'ın gelinlik sarılan tabutu, kadınların omzunda musalla taşına konuldu.



Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi.



Bazı kadınlar, kadın cinayetlerine tepki göstererek slogan attı.



Cenazeye, Yıldız'ın yakınlarının yanı sıra Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ile çok sayıda vatandaş katıldı.



"İnşallah bunlar son olur"



Taziyeleri kabul eden baba Levent Yıldız, mezarlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, acılı bir baba olduğunu söyledi.



Kadın cinayetlerine dikkati çeken Yıldız, "Eskiden de vardı ama bu kadar üzerine düşülmüyordu. 'Kadınların ayaklarının altında cennet' dediğimiz halde nedense o cenneti almaya çalışıyoruz. İnşallah bunlar son olur, olaylar azalır, yok olur. Bu canilere de en büyük cezalar gelir." ifadesini kullandı.



Yıldız, adli tıptan gelecek raporlarla zanlının ne kadar cani olduğunun daha iyi öğrenileceğini kaydetti.



Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22) 3 Ocak'ta yaşadıkları evde öldürülmüş halde bulunmuştu. İki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta İstanbul'a döndüğü belirlenmiş, şüpheli Kurtköy Mezarlığı'nda saklandığı yerde yakalanmıştı.

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