Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Tıp Öğrencisine Tören Düzenlendi

Ukrayna'da Öldürülen Tıp Öğrencisine Tören Düzenlendi

16 dakika önce

- Zeynep Hüsünbeyi'nin tabutundan ve fotoğrafından görüntü Zeynep Hüsünbeyi'nin anne ve babasından görüntü Yakınlarından görüntü Babanın, anneye sarılması ve alnından öpmesi Cenaze namazının kılınması Tabutun taşınması İZMİR - Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen iki...

- Zeynep Hüsünbeyi'nin tabutundan ve fotoğrafından görüntü
Zeynep Hüsünbeyi'nin anne ve babasından görüntü
Yakınlarından görüntü
Babanın, anneye sarılması ve alnından öpmesi
Cenaze namazının kılınması
Tabutun taşınması
İZMİR - Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen iki üniversite öğrencisinden Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi, memleketi İzmir'de defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:27 Kaynak: AA

Anne, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor Bakmaya Korkulan 'Cenaze' Meslekleri Oldu

Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti Ceren Hindistan ve Kızı Domuz Gribine Yakalandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 15:43:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Tıp Öğrencisine Tören Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]