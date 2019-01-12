Ukrayna'da Öldürülen Tıp Öğrencisine Tören Düzenlendi
16 dakika önce
- Zeynep Hüsünbeyi'nin tabutundan ve fotoğrafından görüntü Zeynep Hüsünbeyi'nin anne ve babasından görüntü Yakınlarından görüntü Babanın, anneye sarılması ve alnından öpmesi Cenaze namazının kılınması Tabutun taşınması İZMİR - Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen iki...
- Zeynep Hüsünbeyi'nin tabutundan ve fotoğrafından görüntü
Zeynep Hüsünbeyi'nin anne ve babasından görüntü
Yakınlarından görüntü
Babanın, anneye sarılması ve alnından öpmesi
Cenaze namazının kılınması
Tabutun taşınması
İZMİR - Ukrayna
'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen iki üniversite öğrencisinden Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi, memleketi İzmir
'de defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:27 Kaynak: AA
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