Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Tır Şoförünün Cenazesi Defnedildi - Bolu

Ukrayna'da Öldürülen Tır Şoförünün Cenazesi Defnedildi - Bolu

51 dakika önce

Ukrayna'da mola verdiği tır parkında öldürülen tır şoförü Fahrettin Altundağ, son yolculuğa uğurlandı.

Ukrayna'da mola verdiği tır parkında öldürülen tır şoförü Fahrettin Altundağ, son yolculuğa uğurlandı.

Ukrayna ve Türkiye arasında taşımacılık yapan lojistik şirketinde tır şoförü olarak çalışan ve önceki gün Vinnitsa'daki tır parkında mola verdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Fahrettin Altundağ'ın cenazesi, Bolu'nun Yeniçağa ilçesine getirildi.

Altundağ'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yukarı Kuldan Köyü Camisi'nde kılınan namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Fahrettin Altundağ'ın yeğeni Üstün Altundağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcasının nakliye işinde çalıştığını ve yurt dışına çıktığını söyledi.

Amcasının mola verdiği tır parkında öldürüldüğünü aktaran Altundağ, "Otopsi raporlarına göre kafasına vurulmuş ve vücudunda 22 bıçak darbesi bulunuyor. Amcamı soymaya kalkmışlar." diye konuştu.

Bir kadının cinayet şüphelisi olarak gösterildiğini dile getiren Altundağ, "23 yaşındaki bir kadının tek başına bu işi yapabileceğine ihtimal vermiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:09 Kaynak: AA

Bolu, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Çırılçıplak Soyup, Boynuma İp Geçirip Dövdü

AK Parti'den Tanzim Satışlara Yönelik Eleştirilere Yanıt: O Görüntüler Onlara Geçmişi Hatırlatıyor KKTC'de Sapık Ev Sahibi, Kiracısına Tecavüze Kalkıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 19:00:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Tır Şoförünün Cenazesi Defnedildi - Bolu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]