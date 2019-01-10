Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Cenazeleri İstanbul'a Getirildi (1)

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Cenazeleri İstanbul'a Getirildi (1)

34 dakika önce

Enver ALAS - Edip Tansu GÖKBUDAK/ İstanbul,DHA - UKRAYNA'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ile Zeynep Hüsünbeyinin (22) cenazeleri Türkiye'ye geldi.

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Cenazeleri İstanbul'a Getirildi (1), System.String[]
Enver ALAS - Edip Tansu GÖKBUDAK/ İstanbul, DHA - UKRAYNA'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ile Zeynep Hüsünbeyinin (22) cenazeleri Türkiye'ye geldi. THY'nin tarifeli uçağıyla 14.30'da Atatürk Havalimanı'na getirilen cenazeler, yine bugün uçakla memleketleri Hatay ve İzmir'e gönderilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:58 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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