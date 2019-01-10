Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Cenazeleri İstanbul'a Getirildi (1)
34 dakika önce
Enver ALAS - Edip Tansu GÖKBUDAK/ İstanbul,DHA - UKRAYNA'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ile Zeynep Hüsünbeyinin (22) cenazeleri Türkiye'ye geldi.
Enver ALAS - Edip Tansu GÖKBUDAK/ İstanbul
, DHA
- UKRAYNA'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ile Zeynep Hüsünbeyinin (22) cenazeleri Türkiye
'ye geldi. THY
'nin tarifeli uçağıyla 14.30'da Atatürk Havalimanı
'na getirilen cenazeler, yine bugün uçakla memleketleri Hatay
ve İzmir
'e gönderilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:58 Kaynak: DHA
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