Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Cenazeleri İstanbul'a Getirildi  -3 (Aktüel Görüntü)

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Cenazeleri İstanbul'a Getirildi  -3 (Aktüel Görüntü)

1 saat önce

Enver ALAS / Tansu Edip GÖKBUDAK / İSTANBUL,DHA - UKRAYNA'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ile Zeynep Hüsünbeyinin (22) cenazeleri, THY'nin tarifeli uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Cenazeleri İstanbul'a Getirildi  -3 (Aktüel Görüntü), System.String[]
Enver ALAS/ Tansu Edip GÖKBUDAK/  İSTANBUL,DHA - UKRAYNA'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ile Zeynep Hüsünbeyinin (22) cenazeleri, THY'nin tarifeli uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'na saat 14.30'da inen uçaktan indirilen cenazeler, akşam saatlerinde Hatay ve İzmir'e gönderilecek.

Ukrayna'nın Harkov kentinde Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazeleri Türk Hava Yolları'nın TK1474 sefer sayılı uçağıyla Harkov'dan İstanbul'a getirildi. Cenazeleri almaya giden acılı aileleri de aynı uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Cenazeler THY'nin kargo terminaline götürülürken Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi bu akşam TK2334 sefer sayılı saat 18.00 uçağıyla İzmir'e, Buket Yıldız'ın cenazesi ise TK2258 sefer sayılı saat 20.45 uçağıyla memleketi Hatay'a gönderilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:00 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Ukrayna, İstanbul, Güncel
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