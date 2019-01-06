Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Cinayet Zanlısına Tutuklama Talebi

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Cinayet Zanlısına Tutuklama Talebi

53 dakika önce

UKRAYNA'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından saat 13.15'te Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Cinayet Zanlısına Tutuklama Talebi, System.String[]
UKRAYNA'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından saat 13.15'te Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından zanlı 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:04 Kaynak: DHA

Kartal, Pendik, Anadolu Adliyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katleden Caninin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı Tartıştığı İş Arkadaşını Öldüren Kadın, Adliyeye Gülerek Girdi

16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Genç Kız Kayboldu 164 bin 173 Kişi Ad Soyad Değişikliği Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 16:57:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Cinayet Zanlısına Tutuklama Talebi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]