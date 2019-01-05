Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Katil Zanlısı Hüsnü Can Ç. Yakalandı.
26 dakika önce
IHAAW172251-ASA/05-01-2019- Ukrayna'da öldürülen Türk kızlarının katil zanlısı Hüsnü Can Ç. yakalandı.
IHAAW172251-ASA/05-01-2019
- Ukrayna
'da öldürülen Türk kızlarının katil zanlısı Hüsnü Can Ç. yakalandı. 05.01.2019 17: 22: 51 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:28 Kaynak: İHA
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