Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Katil Zanlısı Hüsnü Can Ç. Yakalandı.

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Katil Zanlısı Hüsnü Can Ç. Yakalandı.

26 dakika önce

IHAAW172251-ASA/05-01-2019- Ukrayna'da öldürülen Türk kızlarının katil zanlısı Hüsnü Can Ç. yakalandı.

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Katil Zanlısı Hüsnü Can Ç. Yakalandı., System.String[]
IHAAW172251-ASA/05-01-2019

- Ukrayna'da öldürülen Türk kızlarının katil zanlısı Hüsnü Can Ç. yakalandı. 05.01.2019 17: 22: 51 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:28 Kaynak: İHA

Ukrayna, 3. Sayfa
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