Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Katil Zanlısı Sağlık Kontrolünden Geçirildi
1 saat önce
Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencisi 2 Türk kızının katil zanlısı Hüsnü Can Ç., Pendik Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Ukrayna
'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencisi 2 Türk kızının katil zanlısı Hüsnü Can Ç., Pendik Devlet Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Ukrayna'nı Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin katil zanlısı Hüsnü Can Ç. (20), Pendik Asayiş Büro
Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne çıkarıldı. Polis
ekiplerinin eşliğinde Pendik Devlet Hastanesi'ne götürülen zanlı burada sağlık kontrolünün geçirildi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan zanlının polis aracına bindirildiği sırada gülümsemesi dikkat çekti. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:29 Kaynak: İHA
Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı
Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Emniyete Getirildi
"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti
Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı