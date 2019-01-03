Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Kimliği Açıklandı
52 dakika önce
Ukrayna'nın Harkov kentinde ölü bulunan 2 Türk kızının Buket Y. ve Zeynep H. olduğu açıklandı.
Ukrayna
'nın Harkov kentinde ölü bulunan 2 Türk kızının Buket Y. ve Zeynep H. olduğu açıklandı.
Ukrayna'nın Harkov kentinde ölü olarak bulunan 2 Türk kızının kimlikleri açıklandı. Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki iki Türk vatandaşlarının kimliklerinin Buket Y. ve Zeynep H. olduğu kaydedildi.
Konuyla ilgili soruşturma devam ederken Ukrayna basınına yansıyan haberlerde öldürülen kızlardan birinin ailesini eski erkek arkadaşı tarafından takip edildiği konusunda bilgilendirdiği iddia edildi. - KİEV
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:45 Kaynak: İHA
Ankara'da Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı!
Ukrayna'da Kaldıkları Evde Ölü Bulunan 2 Türk Kızının Kimlikleri Belli Oldu
Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü
Azerbaycanlı Kadın, Tartıştığı Sevgilisi Tarafından 55 Yerinden Bıçaklanarak Öldürüldü