Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Pendik'te Mezarlıkta Yakalandı

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Pendik'te Mezarlıkta Yakalandı

1 saat önce

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - UKRAYNA'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı.

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Pendik'te Mezarlıkta Yakalandı, System.String[]
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - UKRAYNA'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan  Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı.

Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiği İnterpol Daire Başkanlığı'na bildirilmişti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Hüsnü Can Ç.'yi Pendik Kurtköy mezarlığında yakaladı. Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:50 Kaynak: DHA

İstanbul, Pendik, Ukrayna, Güncel
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