Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Sağlık Kontrolünden Geçirildi

UKRAYNA'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik 'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. sağlık kontrolünden geçirilirken görüntülendi.Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta Ukrayna 'dan Türkiye 'ye geldiği İnterpol Daire Başkanlığı'na bildirilmişti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Hüsnü Can Ç.'yi Pendik Kurtköy mezarlığında yakaladı. Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Hüsnü Can Ç. sağlık kontrolünden geçirilirken görüntülendi.- İstanbul