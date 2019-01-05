Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Sağlık Kontrolünden Geçirildi
1 saat önce
UKRAYNA'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı.
UKRAYNA'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik
'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. sağlık kontrolünden geçirilirken görüntülendi.
Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta Ukrayna
'dan Türkiye
'ye geldiği İnterpol Daire Başkanlığı'na bildirilmişti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Hüsnü Can Ç.'yi Pendik Kurtköy
mezarlığında yakaladı. Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği'ne götürüldü. Hüsnü Can Ç. sağlık kontrolünden geçirilirken görüntülendi.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:22 Kaynak: DHA
Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Emniyete Getirildi
Boşanma Nedeniyle Husumetli Aileler Çatıştı: 1 Ölü, 13 Yaralı (2) - Yeniden
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı
"3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi