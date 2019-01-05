Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Asayiş Şubeye Sevk Edildi
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Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR-İstanbul DHAUkrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- İstanbul
DHA Ukrayna
'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik
'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe
'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Zanlının polis merkezinden çıkarılması
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:24 Kaynak: DHA
Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Emniyete Getirildi
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