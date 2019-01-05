Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Asayiş Şubeye Sevk Edildi

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Asayiş Şubeye Sevk Edildi

33 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR-İstanbul DHAUkrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı.

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Asayiş Şubeye Sevk Edildi, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA

Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlının polis merkezinden çıkarılması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:24 Kaynak: DHA

Ukrayna, Güncel
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