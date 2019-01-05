Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Asayiş Şubeye Sevk Edildi
1 saat önce
UKRAYNA'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı.
UKRAYNA'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik
'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe
'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:58 Kaynak: DHA
Çocuklarının Boşanma Davası İki Aile Arasında Silahlı Çatışmaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var
Bursa'da Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçilerden Acı Haber: 2 Ölü, 4 Yaralı
Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim